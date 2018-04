Macron: 'Franse president die zich afkeert van de kerk doet werk niet goed' Wilko Voordouw

10 april 2018

17u30

Bron: AD 0 In Frankrijk lopen de gemoederen hoog op bij de linkse oppositie na een uitspraak van president Emmanuel Macron. Het staatshoofd wil de 'beschadigde band' tussen de staat en de katholieke kerk opnieuw aanhalen, zei hij gisteravond tegen de Franse bisschoppen. Dat gaat nooit gebeuren, stellen de voorvechters van het in Frankrijk heilige lekenprincipe.

Ook in zijn eigen partij is met ongerustheid gereageerd. "Frankrijk is neutraal, in Frankrijk heerst het lekenprincipe'', aldus een van Macrons steunpilaren, oud-premier Manuel Valls.

Gisteren sprak Macron tot de Franse bisschoppenconferentie. Normaal gesproken is dat een formaliteit, waarbij het staatshoofd vooral uit beleefdheid de top van de Franse katholieke kerk toespreekt. Maar Macron, die in tegenstelling tot zijn voorganger Hollande zegt dat hij zich katholiek voelt, kondigde tot ieders verrassing aan dat hij de band tussen staat en kerk wil aanhalen.

"De band moet worden gerepareerd. We moeten weer met elkaar in gesprek. De verhoudingen waren te lang beschadigd. Een Franse president die zich afkeert van de kerk en de katholieken doet zijn werk niet goed", zei hij onder meer.

Davidsster of hoofddoekje

Het duurde niet lang voor de kritiek van voorvechters van 'la laïcité' of het lekenprincipe losbarstte. In 1905 is in Frankrijk een duidelijke scheiding aangebracht tussen de kerk en de staat. Die scheiding werd zelfs in de wet vastgelegd. De staat is neutraal, gescheiden van geestelijkheid of religie. De president belichaamt die neutrale staat. Niemand mag bijvoorbeeld een openlijk geestelijk symbool dragen, of het nu om een katholiek kruis gaat, een davidsster of een hoofddoekje.

"Het lekenprincipe is een kroonjuweel. Dat is wat een president van de republiek zou moeten verdedigen", zegt Olivier Faure, de voorman van de socialistische partij.

Ondraaglijk

Jean-Luc Mélenchon, de leider van het extreemlinkse partij La France Insoumise noemt de houding van Macron onverantwoordelijk en ondraaglijk. "We verwachten een president, we krijgen een kapelaan."

Zijn partijgenoot Alexis Corbière wijst op een gevaar dat de president lijkt te ontkennen: dat religies hun stellingen betrekken en dat de tegenstellingen vergroot worden. "Met dit soort woorden wakker je het vuur alleen maar aan."

De helft van de Fransen noemt zich, zo blijkt uit een recente opiniepeiling, atheïst of zonder religie. 45 procent omschrijft zich als gelovig.