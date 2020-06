Macron: “Frankrijk zal geen standbeelden weghalen” YV

15 juni 2020

16u28

Bron: Politico 3 Tijdens een toespraak aan het Franse volk gisterenavond heeft de Franse president Emmanuel Macron gereageerd op de recente protesten tegen politiegeweld en racisme. Bij die protesten roepen betogers onder andere op om koloniale standbeelden weg te nemen. “De Republiek zal geen enkele naam uit haar geschiedenis uitwissen”, luidt het antwoord van Macron.

De president belooft dat het land zich stevig zal verzetten tegen racisme, maar wil van het weghalen van standbeelden niets horen. De beeltenissen van historische en soms omstreden figuren zijn in verschillende landen het doelwit geworden van demonstranten. “Frankrijk zal geen van haar kunstwerken vergeten en geen standbeelden neerhalen. In de plaats daarvan moeten we naar onze geschiedenis kijken, met name onze relatie met Afrika, zonder te ontkennen wat we gedaan hebben.”

Steun aan politie

Verder gaf Macron toe te erkennen dat sommige burgers gediscrimineerd worden omwille van hun origine, huidskleur of religie. “Daardoor krijgen ze nog te vaak minder kansen”, luidt het. Maar ook de politie kan op de steun van de president blijven rekenen, deelt hij nog mee. Afgelopen dagen trokken Franse agenten op straat om te betogen tegen de stigmatisering van de politie.

Ze waren het bijvoorbeeld niet eens met de maatregelen van de minister van Binnenlandse zaken Christophe Castaner. Die had gezegd dat agenten meteen geschorst zullen worden als er een vermoeden van racisme is.

Het was de eerste keer dat Macron zijn volk toesprak sinds een reeks antiracismeprotesten uitbraken over de hele wereld. Dat gebeurde naar aanleiding van de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaanse man die bij zijn arrestatie omkwam nadat een witte agent hem verstikte.

