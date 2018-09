Macron erkent voor het eerst martelpraktijken door Fransen tijdens Algerijnse oorlog TTR

13 september 2018

23u07

Bron: AFP 1 De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag voor het eerst erkend dat het Franse leger zich schuldig maakte aan martelingen van politieke tegenstanders tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd (1954-1962). De Franse staat heeft dit nooit eerder toegegeven. Dat schrijft het persbureau AFP vandaag.

Tijdens een bezoek aan de 87-jarige weduwe van Maurice Audin, een wiskundige en een communist die in juli 1957 op 25-jarige leeftijd door Franse soldaten werd opgepakt, gaf Macron vandaag toe dat het Franse leger marteltechnieken gebruikte. Audin werd gemarteld in een villa in de regio El-Biar, een voorstad van de Algerijnse hoofdstad Algiers. Macron zei dat de Franse staat verantwoordelijk is voor de dood van haar man en vroeg de weduwe om vergiffenis.

Audin, wiens lichaam nooit werd teruggevonden, is in Frankrijk uitgegroeid tot een symbool van de martelpraktijken door het Franse leger tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. “Het is belangrijk dat dit verhaal bekend wordt gemaakt”, zei de president die verklaarde dat hij de archieven over de oorlog zal openstellen. Daarin zou meer informatie staan over de dood van burgers en soldaten. (Lees hieronder verder.)

Uit een verklaring, die vandaag werd uitgebracht door het presidentieel paleis, staat hoe Franse militairen tijdens de oorlog mensen uit de weg ruimden die zich inzetten voor het Algerijnse verzet. Iedereen die verdacht was in de ogen van de Fransen werd gearresteerd en ondervraagd. "Dit systeem werd helaas de basis voor verschrikkelijke handelingen, zoals het martelen in de Audin-affaire", zo staat te lezen in de verklaring.

Schattingen over het dodental lopen erg uiteen. Naar verluidt kwamen tussen de 350.000 en 1,5 miljoen mensen om het leven. Historici vermoeden dat ongeveer 17.500 Fransen en 300.000 Algerijnen stierven tijdens de oorlog.

Meer over conflicten, oorlog en vrede