Macron en Trump ontzenuwen geschil over belasting techgiganten

26 augustus 2019

20u19

Bron: Belga 0 Frankrijk en de Verenigde Staten hebben een vergelijk gevonden over een Franse taks voor techgiganten. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd na afloop van de G7-top in Biarritz. Frankrijk houdt vast aan de belasting, maar zal de inkomsten terugbetalen eenmaal er een internationaal akkoord over de belasting van techgiganten is.

"Er is veel nervositeit over deze fameuze Franse internettaks. Ik denk dat we een goed akkoord gevonden hebben", zo verklaarde Macron op een gemeenschappelijke persconferentie met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.

De G7-landen willen volgend jaar een internationaal akkoord over de belasting van techgiganten bereiken. Eenmaal die van kracht is, zullen de Fransen hun eigen taks "afschaffen" en de betrokken bedrijven terugbetalen door hun betalingen af te trekken van hun fiscale verplichtingen in het kader van de nieuwe taks, zo legde Macron uit.

Macron hamerde erop dat de Franse taks op de omzet van techgiganten niet specifiek gericht is tegen Amerikaanse bedrijven. De taks is volgens de president echter noodzakelijk om iets te doen aan "zeer onrechtvaardige situaties" waarin "bepaalde actoren geen belasting betalen".

Trump had zich de voorbije weken bijzonder misnoegd getoond over de Franse taks, die voornamelijk Amerikaanse giganten als Apple en Amazon treft. De Amerikaanse president dreigde ermee extra heffingen in te voeren op Franse wijn.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel blijft dan weer beducht voor Amerikaanse heffingen op Europese auto's. Ze drong er bij Trump op aan om snel concrete onderhandelingen aan te knopen over de afschaffing van tarieven op industriële goederen. Zo'n akkoord moet heffingen op auto's vermijden, maar de VS blijven ervoor ijveren dat er ook over landbouw wordt gepraat. Daar is Frankrijk dan weer beducht voor.