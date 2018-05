Macron en Rouhani werken samen om nucleair akkoord te behouden kv

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron en zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rouhani gaan samenwerken om het Iraanse nucleair akkoord verder te implementeren nu de VS zich hebben teruggetrokken. Dat heeft het Elysée vandaag gemeld. Rouhani verklaarde dan weer dat hij er alles aan zal doen om in het akkoord te blijven.

Macron verzekerde Rouhani tijdens een telefoongesprek dat Parijs blijft vasthouden aan het nucleair akkoord en het "in al zijn aspecten" blijft implementeren, en dat het belangrijk is dat Iran hetzelfde doet. Macron noemde de beslissing van de VS om uit het akkoord te stappen woensdag een "fout".

De Franse president stelde ook dat hij een "brede discussie" wil voeren over de Iraanse nucleaire activiteiten nadat het huidige akkoord in 2025 afloopt, net als over de ballistische wapens van het land en de crisis in het Midden-Oosten.

De Franse en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken zullen elkaar binnenkort ontmoeten om te werken rond de implementatie van het akkoord en het behoud van de stabiliteit in de regio.

Werkgroepen

Ook beslisten Rouhani en Macron dat er zo snel mogelijk werkgroepen moeten worden opgericht tussen Europa en in Iran, om in de komende weken garanties te formuleren die Rouhani kan communiceren naar zijn volk, om het zo te overtuigen om in het akkoord te blijven, en om de economische activiteiten in Iran te kunnen voortzetten. "Het respecteren van de belangen van Iran rond de olieverkoop, de bankenrelaties, investeringen en verzekeringen moet worden gegarandeerd", zei Rouhani.

Bezorgdheid

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Peter Altmaier verklaarde vanavond nog dat hij met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - die samen met Rusland, China, de VS en Iran het akkoord ondertekenden - wil spreken over de toekomst van het akkoord. "We bevinden ons op een kruispunt binnen het handelsdebat. Ik ben bezorgd over het feit dat er steeds meer sancties zijn", aldus Altmaier aan ZDF. Hij verklaarde wel dat hij vertrouwen heeft dat er een oplossing komt.