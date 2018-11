Macron en Merkel onthullen gedenkplaat WOI. Ook Trump ontvangen in Parijs na eerdere uithaal op Twitter AW HA bvb

10 november 2018

18u12

Bron: Belga, VTM NIEUWS 3 De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben vanmiddag een herdenkingsplaat onthuld op de plaats in het Noord-Franse Rethondes waar honderd jaar geleden de wapenstilstand werd gesloten. Ook president Trump is vanmorgen op het Elysée in Parijs aangekomen voor zijn ontmoeting met Macron. Trump brengt dit weekend een bezoek aan Parijs voor de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Vandaag voert hij alvast bilaterale gesprekken met de Franse president.

In Frankrijk worden dit weekend 85 staatshoofden en regeringsleiders verwacht voor de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ze tekenen er present voor tal van herdenkingsplechtigheden en ontmoetingen.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel is van de partij. Ze onthulde deze namiddag samen met Macron een herdenkingsplaat op de plaats in het Noord-Franse Rethondes waar honderd jaar geleden de wapenstilstand werd gesloten.

Frans-Duitse verzoening

Het is de eerste keer sinds 1945 dat de Franse president en de Duitse regeringsleider samen naar het memoriaal gaan, een open plaats in het bos van Compiègne. Daar werd op 11 november 1918, in een treinwagon, de Duitse capitulatie bezegeld en een einde gemaakt aan WOI.

Tijdens een sobere ceremonie zonder toespraken onthulden Macron en Merkel de herdenkingsplaat aan de voet van La Dalle Sacrée, het monument met het opschrift “Hier, op 11 november 1918, bezweek de criminele trots van het Duitse rijk, overwonnen door de vrije volkeren die het trachtte te onderwerpen”.

De nieuwe, kleinere plaat bevat minder krijgshaftige taal. “Op de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand van 11 november 1918 bevestigen Emmanuel Macron, president van Frankrijk, en Angela Merkel, de kanselier van de Federale Republiek van Duitsland, opnieuw de waarde van de Frans-Duitse verzoening ten dienste van Europa en vrede”, zo staat er in het Frans en het Duits.

De twee leiders legden een lauwerkrans bij het monument en brachten ook een kort bezoek aan de replica van de treinwagon. Het originele treinstel werd in 1945 door de nazi’s vernield. Vijf jaar eerder had Hitler bij wijze van wraak de Fransen gedwongen om in diezelfde wagen het capitulatieverdrag te ondertekenen.

“Zeer beledigend”

Vanochtend was ook de Amerikaanse president Trump al aangekomen op het Elysée. Ze lieten zich gewillig -maar ietwat onhandig- fotograferen met de duimen omhoog. Macron wou eerst simpelweg een hand geven, maar de Amerikaanse leider had blijkbaar iets anders in gedachten. Op de werkagenda vandaag staan onder andere de kwesties Iran, Syrië, handelsbelangen, maar ook defensie.

President Trump en handen geven voor de foto. Lukt zelden goed. President Macron probeert nog tapje te geven. Nope. #vrtnws pic.twitter.com/sttxKwyOv7 Jens Franssen(@ JensFranssen) link

Enkele uren eerder, toen Trump net geland was in Parijs, haalde hij op Twitter nog stevig uit naar zijn gastheer. Diens voorstel om een eigen Europees leger op te richten, noemde Trump op Twitter "zeer beledigend". Hij riep de Europeanen op om liever hun bijdrage voor de NAVO te betalen. Die instelling wordt nu vooral door de VS gesubsidieerd, aldus de Amerikaanse president.

Macron zou Trump tijdens hun gesprek beloofd hebben om te ijveren voor een grotere bijdrage van Europa. “Ik ga met president Trump ook praten over de voorstellen rond de Europese strategische capaciteiten en over een Europa dat een deel van de kosten bij de NAVO op zich kan nemen”, zo klonk het.

Rond de middag kwam ook Trumps vrouw Melania aan op het Elysée. Zij werd ontvangen door Brigitte Macron. De twee echtparen zullen later samen lunchen.

Verdeling van kosten

“Het is niet rechtvaardig dat de Europese veiligheid alleen door de VS verzekerd wordt. We hebben een betere lastenverdeling nodig en daarom denk ik dat we een grotere Europese capaciteit nodig hebben, meer Europese defensie”, aldus de Franse president.

Trump reageerde lauw: “Een sterk Europa is heel belangrijk voor ons. Op welke manier we dit dan ook het best en het meest efficiënt kunnen verwezenlijken, is iets wat we allebei willen.” Trump apprecieerde wel dat Macron over een verdeling van de kosten sprak. “U kent ons standpunt daarover”, zo repliceerde de VS-leider.