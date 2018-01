Macron en May tekenen nieuw akkoord over grenscontroles voor immigranten kVE

18 januari 2018

20u23

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May hebben vandaag een nieuw akkoord getekend over het controleren van de immigratie tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Zij deden dit tijdens de 35ste Brits-Franse top in de Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst, nabij Londen.

Met het nieuwe akkoord willen beide landen "het gezamenlijke beheer versterken van onze gemeenschappelijke grens". In een communiqué stellen beide leiders dat het akkoord ook een "betere behandeling van niet-begeleide jonge asielzoekers" behelst.

Londen zal een extra 50 miljoen euro ophoesten om de controles in Calais nog waterdichter te maken. In die Noord-Franse stad verblijven vele "clandestienen" die hopen de oversteek van het Kanaal te kunnen maken.

Tapijt

Macron May hebben bevestigd dat Frankrijk het beroemde tapijt van Bayeux aan Groot-Brittannië zal uitlenen. Dat gebeurt wel pas over vier jaar, in 2022.

May beschreef het wandtapijt als "een kostbaar deel van onze gemeenschappelijke geschiedenis". Het uitlenen van het tapijt rolt de mat uit voor andere culturele uitwisselingen tussen beide landen, zei Macron.

Als Britse tegenprestatie denkt de krant The Times aan een omgekeerde reis over het Kanaal voor het skelet van Marengo, het paard van Napoleon Bonaparte.