Macron en Italiaanse president Mattarella strijken plooien glad

12 februari 2019

23u54

Bron: Belga 0 De presidenten van Frankrijk en Italië, Emmanuel Macron en Sergio Mattarella, hebben elkaar telefonisch gesproken. Dat meldde het Elysée deze avond. Beide staatshoofden "hebben het belang voor elk van hun landen bevestigd van de Frans-Italiaanse relatie, gevoed door historische, economische, culturele en menselijke banden", luidt het.

Italië en Frankrijk hebben als medeoprichters van de EU ook "een bijzondere verantwoordelijkheid om samen te werken aan de verdediging en de heropleving van de Europese Unie."

Het telefoongesprek komt er na een ongezien diplomatiek incident. Frankrijk riep donderdag zijn ambassadeur in Rome terug "voor overleg". Aanleiding was een reeks "schandalige uitspraken" van de Italiaanse vicepremier en leider van de populistische Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio, die vorige week in Parijs een ontmoeting had met enkele vertegenwoordigers van de gele hesjes.

Ontmoeting met gele hesjes

Di Maio maakte vorige week dinsdag wereldkundig dat hij in de omgeving van Parijs een ontmoeting had gehad met Christophe Chalençon en Ingrid Levavasseur, twee prominente figuren van de Franse gele hesjes. Vooral Chalençon staat bekend als een aanhanger van de harde lijn binnen de protestbeweging, die onder meer gericht is tegen het beleid van president Emmanuel Macron.

Na de ontmoeting schreef Di Maio op sociale media dat hij Chalençon en Levavasseur voor een tegenbezoek heeft uitgenodigd. "De nieuwe wind is de Alpen overgestoken", voegde hij eraan toe.

Het incident leidde tot grote spanningen tussen Frankrijk en Italië.

