Macron dreigt met gerichte luchtaanvallen in Syrië bij bewijs gebruik chemische wapens "Syrische regeringstroepen ontdekken chemisch lab in Oost-Ghouta" SVM HA

12 maart 2018

20u42

Bron: Belga 35 Frankrijk dreigt met gerichte luchtaanvallen als het dodelijke gebruik van chemische wapens in Syrië onweerlegbaar wordt bewezen. Een Syrische kolonel liet eerder vandaag weten dat regeringstroepen in Oost-Ghouta een clandestien lab voor de aanmaak van zo'n wapens hebben gevonden.

Parijs noemt het gebruik van chemische wapens een rode lijn. "We hebben de zelfstandige capaciteit deze aanvallen uit te voeren", waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron tijdens een bezoek aan India. Frankrijk had al gedreigd met luchtaanvallen in Syrië, als het gebruik van chemische wapens is bewezen. "We wisselen informatie met bondgenoten uit", aldus nog Macron. Hij beklemtoonde in dat verband de samenwerking met de Verenigde Staten.

De Syrische kolonel Ferraz Ibrahim vermoedt dat in het lab dat in Aftris werd gevonden, voorbereidingen werden getroffen voor een chemische aanval, die dan aan het reguliere leger zou toegeschreven worden. Regeringstroepen ontdekten het lab tijdens een doorzoeking van het dorp Aftris, waaruit rebellen en jihadisten intussen gevlucht zijn.

Die piste werd eerder ook al geopperd door de Syrische viceminister van Buitenlandse Zaken Faisal Mekdad. "Damascus is bereid om onderzoek naar het gebruik van C-wapens te steunen, maar internationale organisaties weigeren om met de Syrische regering samen te werken", klonk het uit zijn mond. De Witte Helmen, een hulporganisatie die zich inzet voor de burgerslachtoffers in het conflict, kwamen vorige week nog met de claim dat Syrië chloorgas zou gebruikt hebben in het dorp al-Shifoniya.

Damascus is bereid om onderzoek naar het gebruik van chemische wapens te steunen, maar internationale organisaties weigeren om met ons samen te werken Syrische viceminister van Buitenlandse Zaken

In de strijd rond Oost-Ghouta heeft het Syrische leger een nieuwe doorbraak geforceerd met de inname van de stad Mesraba. Daardoor is de enclave nu opgedeeld in drie afzonderlijke, kleine rebellengebieden.

Oost-Ghouta -vlak bij Damascus- wordt al jaren door de rebellen gebruikt om de hoofdstad te bestoken. De enclave is een mix van dorpen en landbouwgebied. Door de verovering van Mesraba is zowat 70 procent van de enclave weer in regeringshanden.