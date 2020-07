Macron creëert drie superministeries om coronaherstel te leiden

Midden in de coronacrisis heeft de Franse president Emmanuel Macron een deel van zijn regering vervangen. Nadat hij vorige week al premier Edouard Philippe de laan uitstuurde en in plaats daarvan Jean Castex benoemde, was het vandaag de beurt aan de rest van het kabinet. De hervorming kadert in de creatie van drie versterkte ministeries van financiën, sociale zaken en milieu die het voortouw moeten nemen in het economisch herstel in de nasleep van de coronaviruspandemie.