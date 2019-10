Macron betreurt Europese “politieke crisis” kv

11 oktober 2019

17u01

Bron: Belga 0 Een dag na de verwerping van de Franse kandidaat-eurocommissaris heeft president Emmanuel Macron vrijdag de Europese instellingen opgeroepen om de "politieke crisis" snel in de kiem te smoren.

"We zitten in Europa in een heel belangrijk en delicaat moment. Er is een nieuwe Commissie en een nieuw parlement die zich aan het installeren zijn en die allebei geconfronteerd worden met een politieke crisis die we niet mogen laten ontwikkelen", zo verklaarde Macron op een persconferentie met de Hongaarse premier Viktor Orban. Macron beklemtoonde de nood aan "een sterke Commissie", die "ambitieuze projecten" uitdraagt.

Macron leed gisteren gezichtsverlies in het Europees Parlement, dat het licht op rood zette voor de kandidate die hij naar Brussel had gestuurd om deel uit te maken van de nieuwe Commissie van Ursula von der Leyen. Het Franse staatshoofd schoof de schuld meteen in de schoenen van de Duitse, die hem zou verzekerd hebben dat Goulard de hoorzitting zou overleven. De fractieleiders van de EVP en de sociaaldemocraten ontkenden echter dat er zo'n afspraak was gemaakt.



Von der Leyen wilde vandaag niet reageren. Volgens de woordvoerster van de Commissie verkiest de Duitse haar gesprekken met staatshoofden en regeringsleiders vertrouwelijk te houden. Zij zijn het die de kandidaten voordragen, maar von der Leyen moet met die namen instemmen. "Von der Leyen moet ons zeggen wat ze wil van Frankrijk. Zij is degene die een voorstel deed. Zij heeft hier de leiding", zei de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Amélie de Montchalin, die het had over een "grote institutionele crisis".

Vertrouwensstemming

Gepland was dat het Europees Parlement op 23 oktober een vertrouwensstemming zou houden over de nieuwe Commissie van von der Leyen, die normaliter op 1 november moet aantreden. Die timing staat onder grote druk. Niet enkel Frankrijk, maar ook Hongarije en Roemenië, waar de regering net is gevallen, hebben nog geen officiële kandidaat voor de nieuwe bestuursploeg. Met de drie kandidaten moet dan ook nog een hoorzitting worden georganiseerd in het Europees Parlement.

"De timing is hoofdzakelijk in handen van de drie lidstaten die kandidaten moeten voorstellen, en van het Europees Parlement", zo verklaarde de woordvoerster van de Commissie. Het zou in ieder geval niet de eerste keer zijn dat een Commissie niet op tijd uit de startblokken kan schieten. Ook de tweede Commissie van José Manuel Barroso onderging tien jaar geleden dat lot. Haalt von der Leyen de deadline niet, dan blijft de huidige Commissie van Jean-Claude Juncker op post.