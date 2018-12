Macron betreurt dat VS zich terugtrekt uit Syrië: “Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn”

SVM

23 december 2018

16u42

Bron: Belga

0

Emmanuel Macron zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten als bondgenoot in de coalitie in Syrië. President Donald Trump besloot vorige week om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit dat land. De Franse president maakt tijdens een bezoek aan Franse troepen in Tsjaad nu duidelijk dat hij die keuze betreurt.