Macron bereid om “mogelijke verbetering rond de cruciale pensioenleeftijd” te overwegen HLA

18 december 2019

13u17

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron is klaar om het pensioenhervormingsproject “te verbeteren” en is met name van plan “een mogelijke verbetering rond de cruciale pensioenleeftijd” te overwegen, verklaarde zijn entourage op deze morgen, alvorens verder overleg met de sociale partners in Matignon te plegen.

Het staatshoofd “zal het project niet opgeven, noch zal hij het vervormen, ook al is hij bereid het te verbeteren door middel van gesprekken met de vakbonden en met de belangrijkste instellingen van de SNCF en de RATP”, legde het Elysée uit, voor wie “het van belang is dat er tegen het einde van de week vooruitgang zal zijn.” De president wil zeker “een pauze” van de protesten “tijdens de feestdagen”, zo werd gezegd.

De aangekondigde pensioenhervorming van Macron zorgde voor massale protesten en stakingen in Frankrijk. De overheid wil de pensioengerechtigde leeftijd verhogen naar 64 vanaf 2027, om het systeem financieel in evenwicht te brengen. Werknemers die met pensioen gaan vóór deze leeftijd, krijgen minder pensioenuitkering, zij die later vertrekken ontvangen een “bonus”.

Met de pensioenhervorming wil president Emmanuel Macron af van de huidige 42 verschillende pensioenstelsels in Frankrijk. De regering wil naar één uniform systeem met punten en mensen ook aanzetten om langer te werken. Het systeem is volgens de regering ook rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.