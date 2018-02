Macron belooft vergelding indien Syrië gifgas gebruikt kv

14 februari 2018

00u57

Bron: Reuters 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag gezegd dat Frankrijk aanvallen zal uitvoeren op Syrië als bewezen is dat het regime chemische wapens inzet tegen zijn burgers. Momenteel is er echter nog geen duidelijk bewijs dat er effectief chloorbommen gebruikt werden, zegt hij.

Macron stelde vorig jaar in mei al dat het gebruik van chemische wapens een "rode lijn" is. Vrijdag drukte hij tijdens een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin zijn bezorgdheid uit over tekenen dat het Syrische regime chloorbommen inzette tegen burgers.

Rode lijn

"Wat chemische wapens betreft, heb ik een rode lijn getrokken en ik bevestig die lijn," zei Macron dinsdag aan journalisten. "Als we bewijs hebben dat er chemische wapens gebruikt werden die volgens de verdragen verboden zijn, dan zullen we de plaats aanvallen waar ze vervaardigd worden."

"Momenteel hebben onze agentschappen en onze strijdkrachten nog niet kunnen vaststellen dat er chemische wapens, zoals bepaald in de verdragen, gebruikt werden tegen de burgerpopulatie," stelde hij nog.

Chloorgas

De voorbije weken beschuldigen reddingswerkers, hulporganisaties en de VS Syrië opnieuw van het herhaaldelijk gebruik van chloorgas, dat het land onder andere gebruikt voor waterzuivering, als chemisch wapen tegen burgers in Ghouta en Idlib.

Critici verwijten Macron laksheid en vragen hem om duidelijk te zeggen of hij het gebruik van chloorgas beschouwt als een chemische aanval. Dinsdag riep de vicepresident van de withelmen, een Syrische hulporganisatie, Frankrijk op om te stoppen met praten en echte actie te ondernemen.

Verboden

De Syrische regering ontkent het gebruik van chemische wapens en zegt dat het enkel aanvallen uitvoert op gewapende rebellen en militanten, maar niet op burgers.

Syrië ondertekende in 2013 het internationale verdrag dat het gebruik van chemische wapens verbiedt. Het land stond toen ook toe dat zijn gifgasvoorraad werd vernietigd, nadat een aanval met zenuwgas nabij Damascus volgens de VS het leven kostte aan meer dan 1000 inwoners. Vorig jaar beschuldigde Washington Syrië opnieuw van het gebruik van zenuwgas en voerde vervolgens aanvallen uit op Syrische doelwitten.

"Staakt-het-vuren niet realistisch"

Frankrijk is een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad. De voorbije maanden riepen Frankrijk en de VN herhaaldelijk op tot een staakt-het-vuren in Syrië en ze vragen dat hulpkonvooien toestemming krijgen tot het land om de humanitaire crisis te helpen bestrijden. Rusland, Assads sterkste bondgenoot, zei vorige week echter dat een staakt-het-vuren momenteel geen realistische optie is.