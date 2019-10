Macron belooft "onophoudelijke strijd tegen islamterrorisme" SVM

08 oktober 2019

13u41

Emmanuel Macron heeft de Fransen gevraagd om samen front te vormen. De Franse president beloofde daarnaast ook onophoudelijk te strijden tegen islamterrorisme. Hij zei dat tijdens een eerbetoon aan de vier personen die vorige week omgebracht werden bij een steekpartij in een Parijs politiecommissariaat.

"Jullie collega's zijn gevallen onder de slagen van een islam die van het rechte pad is afgeraakt", aldus Macron. "Het is aan ons om die islam uit te roeien."

De Franse president riep de hele natie op zich te mobiliseren tegen "het veelkoppige islamitische monster". Tegelijk loofde Macron "de onverzettelijke Franse geest van verzet".

"Alleen de instellingen zullen niet volstaan om die strijd te voeren”, zei Macron in een toespraak voor verschillende hooggeplaatste politici. "Het is het hele land dat zich moet verenigen, dat zich moet mobiliseren om te handelen. Het is absoluut geen strijd tegen een religie, maar tegen een afwijking die leidt naar terrorisme.”

De vier slachtoffers -onder wie drie agenten- kregen postuum van minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner het Légion d'Honneur toegekend.