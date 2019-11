Macron belooft Kinshasa militaire steun tegen gewapende troepen in het oosten jv

12 november 2019

22u13

Bron: afp 1 De Franse president Emmanuel Macron heeft militaire steun beloofd aan de Democratische Republiek Congo van Felix Tshisekedi in de strijd tegen gewapende groepen die actief zijn in het oosten.

"Frankrijk is vastbesloten om aan de zijde van de Democratische Republiek Congo te vechten tegen de gewapende groepen die het land destabiliseren", zei de Franse president aan het einde van zijn ontmoeting met Tshisekedi in het Elysée. Hij riep andere landen in de regio, vooral Rwanda en Oeganda, ook op om hun bijdrage te leveren in de strijd.

Het Congolese leger voert regelmatig operaties uit tegen de van oorsprong Oegandese Allied Democratic Forces (ADF). Die groep wordt ervan beschuldigd sinds oktober 2014 honderden of zelfs duizenden burgers in de omgeving van het Oost-Congolese Beni te hebben vermoord. Islamitische Staat heeft sinds begin dit jaar een aantal van ADF's aanvallen opgeëist.

Tshisekedi toonde zich tevreden met Macrons plannen. "Ik wil dat Frankrijk op dit moment veel meer aanwezig is in Afrika", zei hij in de officiële residentie van de Franse president.