Macron bekritiseert schending van mensenrechten in Egypte kv

28 januari 2019

16u54

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron hekelde de mensenrechtensituatie in Egypte tijdens een staatsbezoek aan het autoritair bestuurde land. "Ik heb president al-Sisi eraan herinnerd dat het streven naar veiligheid niet kan gescheiden worden van de mensenrechten", zei Macron vandaag op een persconferentie met het Egyptische staatshoofd Abdel Fattah al-Sisi.

Stabiliteit en duurzame vrede gaan veeleer "hand in hand" met respect voor de individuele vrijheid en de rechtsstaat. Een inclusieve samenleving is de beste verdediging tegen het islamistisch terrorisme, zei Macron. De Franse president verwees daarmee naar de schendingen van de mensenrechten in Egypte.

Onder al-Sisi pakken de veiligheidstroepen dissidenten hard aan. Dit wordt ervaren door de islamitische moslimbroeders, maar ook door seculiere activisten van de oppositie, democratieactivisten of homoseksuelen. Mensenrechtenactivisten schatten dat er in land circa 60.000 politieke gevangenen zijn.



Frankrijk doet nog steeds zaken met de overheid, ook in de bewapeningssector. Caïro wordt ook door andere landen erkend als een belangrijke partner voor stabiliteit in de regio.

Macron was gisteren met verschillende ministers en vertegenwoordigers uit de zakenwereld voor een driedaags staatsbezoek in Egypte gearriveerd. Hij bracht eerst een bezoek aan de tempel van Abu Simbel. Vandaag onderschreef hij in Caïro verschillende economische contracten met al-Sisi en zegde hij de Egyptische regering financiële steun toe voor dringende economische hervormingen en ontwikkelingshulp.