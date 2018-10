Macron accepteert dan toch ontslag van minister van Binnenlandse Zaken IB

03 oktober 2018

01u31

Bron: Belga, AFP 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft het ontslag van zijn minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb aanvaard. Eerder weigerde Macron diens verzoek om de regering te verlaten nog. Dat meldt AFP.

Het verzoek van Collomb werd aanvankelijk afgewezen. Midden vorige maand kondigde Collomb al aan dat hij de regering volgend jaar wil verlaten om deel te nemen aan de lokale verkiezingen in Lyon. Sindsdien luidde zijn roep om onmiddellijk ontslag alsmaar luider.

Collom krijgt al enkele weken veel kritiek voor zijn plannen om op te komen bij de lokale verkiezingen van 2020 in Lyon. De taken van Collomb worden tijdelijk waargenomen door de eerste minister, in afwachting van de benoeming van een opvolger, aldus het Elysée.

lees verder onder de foto:

Zoveelste opdoffer

De minister van Binnenlandse Zaken is de feitelijke nummer twee van de Franse regering. Collomb was bovendien ook een vertrouweling van Macron. Zijn vertrek is dus slecht nieuws voor de Franse president. Vorige maand stapte ook al de minister van Milieu, Nicolas Hulot, onverwachts op.

Het ontslag van Collomb is de zoveelste opdoffer voor president Macron, die zwak scoort in de politieke peilingen.