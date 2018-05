Macron aan de galg: duizenden Parijzenaars op straat tegen hun president FT

05 mei 2018

15u50

Bron: Belga 0 Emmanuel Macron (40) is bijna een jaar president van Frankrijk, maar dat zint velen niet. Duizenden mensen zijn in Parijs samengekomen om te protesteren tegen zijn beleid.

De demonstranten trekken door het centrum van de Franse hoofdstad en steken massaal borden in de lucht met slogans als 'Stop Macron'. Een grote politiemacht leidt de stoet in de goede banen. Na de massale rellen bij de 1 mei-optocht zijn de veiligheidsmaatregelen voor iedere manifestatie een pak strenger geworden. De politie had eerder al aangekondigd 2.000 manschappen in te zetten.

Het protest is vooral gericht tegen de verschillende hervormingen die de president en zijn regering willen doorvoeren. Critici verwijten Macron ervan vooral ondernemingen en grootverdieners te bevoordelen. Onder de tegenstanders bevonden zich ook opmerkelijk veel studenten en vertegenwoordigers van het spoorwegpersoneel dat in Frankrijk nu al weken staakt.

Analisten zien in de demonstratie ook een test of het gefragmenteerde linkse blok zich opnieuw kan verenigen. De linkse partij 'La France Insoumise' (of 'Het onbuigzame Frankrijk') steunt de betoging. Hun partijleider Jean-Luc Mélenchon stapte mee op. Macron zelf zit niet in Parijs en brengt momenteel een bezoek aan het Franse overzeese gebied Nieuw-Caledonië in de Stille Oceaan.