Macron: “11 maart voortaan nationale dag ter ere van terreurslachtoffers”

kv

15 februari 2019

20u45

Bron: Belga

0

De Franse president Emmanuel Macron heeft, in navolging van een soortgelijke Europese herdenkingsdag, 11 maart uitgeroepen tot een nationale dag ter ere van de slachtoffers van terrorisme. De datum van 11 maart verwijst naar de dodelijkste aanslag van jihadisten in Europa, namelijk die van 11 maart 2004 in Madrid. Die terreurdaad kostte toen aan 191 mensen het leven.