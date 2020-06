Machu Picchu dan toch niet open voor toeristen op 1 juli: vrees voor uitbraak is groot ADN

21 juni 2020

23u33

Bron: Belga 0 De historische Inca-stad Machu Picchu in Peru zal op 1 juli nog niet te bezichtigen zijn. De regering had die datum naar voren geschoven om de belangrijkste toeristische trekpleister van het land te heropenen, maar dat zal volgens lokale autoriteiten nog niet het geval zijn. Een nieuwe datum is er nog niet. Volgens Peruviaanse media is het uitstel te wijten aan vertraging bij de invoering van gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Bovendien vreest de bevolking in de omliggende dorpen voor een uitbraak van de pandemie.

De regering in Lima had vorige week aangekondigd dat de populaire bestemming voor toeristen in juli zou heropenen, met een maximum van 675 bezoekers per dag. Dat is ongeveer een kwart van het gebruikelijke aantal in precoronatijden.

De vereniging die instaat voor het beheer van Machu Picchu nam de beslissing om dat niet te doen op basis van rapporten van de regio Cusco, waar de historische site zich bevindt. "Het zal op 1 juni niet opengaan", aldus burgemeester Darwin Baca, die deel uitmaakt van de beheersvereniging. Hij merkte op dat een en ander, zoals tests, nog steeds niet beschikbaar is.

Verzet

De gouverneur van Cusco, Jean Paul Benavente, lichtte toe dat de Peruviaanse regering nog het licht op groen moet zetten voor bepaalde protocollen voor de heropening. "Er is nog geen officiële datum voor de heropening van Machu Picchu", aldus de gouverneur.



Hoewel het leeft van het toerisme, verzet het dorp Machu Picchu zich tegen de heropening van de site. De bewoners vrezen voor een uitbraak van de ziekte. In de regio zijn tot nu toe nog maar weinig besmettingen genoteerd.

Gidsen

De gidsen van Machu Picchu hadden zelfs aangekondigd dat ze maandag zouden manifesteren tegen een heropening. "Wij lopen een groter risico op besmetting. Wij zijn niet bereid bezoekers te ontvangen", kondigde Oscar Valencia, de voorzitter van het Front ter verdediging van Machu Picchu, aan in de krant El Comercio.

Zwaar getroffen

Latijns-Amerika wordt op dit moment zwaar getroffen door het coronavirus. Afgelopen vrijdag steeg het aantal besmettingen in Brazilië boven de 1 miljoen. Ook Peru en Chili tellen met respectievelijk zeker 244.000 en 231.000 forse aantallen geïnfecteerden.

