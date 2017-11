Machtigste ondernemer van Kroatië opgepakt in Londen EB

16u54

Bron: AFP, Belga 0 Twitter Ivica Todoric. Scotland Yard heeft Ivica Todoric opgepakt, topman van de handel- en voedingsgigant Agrokor en algemeen beschouwd als de machtigste ondernemer van Kroatië. De man wordt verdacht van financieel gesjoemel, de Kroatische autoriteiten vragen zijn uitlevering.

De 66-jarige Todoric werd deze ochtend opgepakt door de Londense politie, staat in een persbericht van Scotland Yard. Hij verschijnt later op de dag nog voor een rechter.

Veertien dagen geleden werd tegen de man een aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Kroatische gerecht, na huiszoekingen op zijn adres in Zagreb. Todoric wordt verdacht van financieel gesjoemel, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Het gerecht viseert nog veertien andere personen, waaronder zijn twee zonen en enkele oud-directieleden. Todoric zelf hekelde in een blog dat de Kroatische regering het op hem en zijn bedrijf gemunt heeft, in "een politieke afrekening".

Financiële moeilijkheden

Agrokor werd opgericht net na het uiteenvallen van Joegoslavië in de jaren 1990. Dankzij de privatiseringsgolf kon men een groot imperium uitbouwen, met maar liefst 60.000 werknemers in Bosnië, Kroatië, Servië en Slovenië. Maar het concern verkeert in financiële moeilijkheden: vorig jaar liepen de verliezen op tot 1,5 miljard euro. De schulden van de groep, zo'n 1,4 miljard euro, zijn in handen van twee Russische banken. Als het concern failliet zou gaan, kan dit zware gevolgen hebben voor de economie op de Balkan. Agrokor vertegenwoordigt maar liefst 15 procent van het bruto binnenlands product van Kroatië.

De Belgische diepvriesfabrikant Ardo kondigde vorig jaar nog aan dat het, samen met Agrokor, zou investeren in een gezamenlijke joint venture in Vinkovci.

Croatian police confirm that fugitive businessman Ivica Todorić surrendered to UK authorities in London and was subsequently arrested. pic.twitter.com/p9oegL92mv The Voice of Croatia(@ VoiceofCroatia) link