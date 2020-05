Machtige Syrische zakenman beschuldigt regime opnieuw van intimidatie NLA

17 mei 2020

19u07

Bron: Belga 0 De Syrische zakenman Rami Makhluf, neef van president Bashar al-Assad, heeft vandaag nieuwe beschuldigingen geuit tegen het regime in Damascus. Volgens hem wordt hij nu onder druk gezet om af te treden als voorzitter van zijn bedrijf Syriatel, de grootste telecomoperator van het land.

Makhluf uitte de beschuldigingen in een zestien minuten durende video op Facebook. Het is al de derde keer op een maand tijd dat hij op deze manier uithaalt naar het regime. De 51-jarige zakenman geldt als een van de machtigste en rijkste mannen van het land. Hij staat ook op de sanctielijst van de Verenigde Staten en van Europa, wegens zijn banden met Assad.

Het is niet gebruikelijk dat de president in Syrië openlijk kritiek krijgt. Deze kritiek komt bovendien vanuit de regerende elite zelf. De negen jaren van burgeroorlog hebben het land verwoest en geld voor de wederopbouw is er niet. De Syrische regering zou wanhopig op zoek zijn naar fondsen en daarbij bezittingen van Makhluf in het vizier hebben.

"Ik stap niet op. Tijdens de oorlog heb ik mijn post, mijn land en mijn president niet in de steek gelaten", luidde het in de Facebookvideo. Volgens Makhluf worden zowat zestig personeelsleden van zijn bedrijf vastgehouden door de veiligheidsdiensten. Onderhandelingen om hen vrij te laten, hebben nog niets opgeleverd. Hij waarschuwde dat het ineenstorten van Syriatel "een grote catastrofe" zou zijn voor de Syrische economie. Bij het bedrijf werken ongeveer 6.500 mensen.

Vorige maand bekloeg Makhluf zich erover dat hij een factuur voor achterstallige belastingen had ontvangen, voor een bedrag van 160 miljoen euro.