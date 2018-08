Machinegeweer afvuren met één hand: Rusland test nieuwe RoboCop-uitrusting die soldaten sneller, sterker en dodelijk accuraat moet maken KVDS

29 augustus 2018

12u04

Bron: TASS 0 In Rusland worden geëxperimenteerd met een nieuw type wapenuitrusting dat van gewone soldaten echte RoboCops kan maken. Het harnas zou militairen niet alleen sneller en sterker maken, maar ook dodelijk accuraat. Het zou onder meer toelaten om een machinegeweer af te vuren met één hand.

Het nieuwe exoskelet – dat aangedreven wordt door een elektrische motor – werd voorgesteld op een internationaal militair-technisch forum in Moskou. Het gaat om een indrukwekkende nieuwe versie van de uitrusting die het Russische leger sinds twee jaar gebruikt en die bestaat uit een mechanisch exoskelet zónder elektrische motor. Die laatste vergroot de fysieke capaciteit van de drager niet, maar helpt hem wel om bijvoorbeeld loodzware bagage te dragen door het gewicht over het volledige exoskelet te verspreiden.

De nieuwe versie is een pak indrukwekkender, zo blijkt. “We hebben al tests gedaan met het prototype en het verbetert de fysieke capaciteiten van de drager aanzienlijk”, vertelt Oleg Faustov van TsNiiTochMash – een van de belangrijkste bedrijven die wapens ontwerpen en produceren voor het Russische leger – aan het persbureau TASS. “De testpersoon kon bijvoorbeeld een machinegeweer met één hand afvuren en accuraat het doel raken.”





Volgens Faustov zou het nieuwe exoskelet in titanium moeten toelaten om meer wapens en uitrusting te dragen, om zich sneller te verplaatsen en effectiever doelstellingen te verwezenlijken. Onder meer met een hoogtechnologische targettracker op de helm. Het bevat ook onderdelen zoals een horloge dat een elektromagnetische schokgolf en zelfs een nucleaire ontploffing kan doorstaan, een verwarmingselement, een waterfilter, een gasmasker en een medische kit. Het houdt ook de vitale functies van de drager in de gaten. Tegelijk kan een soldaat met de meest geavanceerde communicatietechnologie continu updates krijgen over de situatie op het slagveld.

Er moet wel nog gewerkt worden aan één grote onvolkomenheid van de uitrusting: er zit nog geen batterij in om energie op te slaan. Maar daar wordt druk aan gewerkt, zo klinkt het. Volgens Alexander Romanyuta – de voorzitter van het Militair en Wetenschappelijk Comité van de Russische landmacht – zou de uitrusting voor ‘de soldaat van de toekomst’ tegen 2025 operationeel moeten zijn.

