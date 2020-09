Macedonische politie vindt arsenaal aan wapens: drie verdachten opgepakt, link met terreur

Jef Beckers

02 september 2020

15u43

1



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De politie in Macedonië vond tijdens een razzia een leger aan wapens terug in een huis. In totaal werden drie verdachten opgepakt na verschillende huiszoekingen in het hele land. Ze zouden alle drie een link hebben met het terroristische milieu.