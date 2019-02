Macedonië heet nu officieel Noord-Macedonië SVM

12 februari 2019

Het kleine Balkanland Macedonië heet nu officieel Noord-Macedonië. De nieuwe naam is sinds vanavond van kracht gegaan.

Het hernoemen van Macedonië maakt deel uit van een overeenkomst met Griekenland dat dateert van juni vorig jaar. Het parlement in Skopje had vorige maand overeenkomstige grondwettelijke wijzigingen goedgekeurd.

Athene had sinds de onafhankelijkheid van Macedonië 27 jaar geleden erop aangedrongen dat de noordelijke buur zijn naam zou veranderen omdat die wordt gedeeld met een provincie in het noorden van Griekenland. Als EU en NAVO-lid had Griekenland elke toenadering van Macedonië tot westerse bondgenootschappen geblokkeerd. Met de hernoeming is het naamconflict met Griekenland nu definitief gesloten.

Intussen is de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO ingeleid. Het Griekse parlement had vorige week het betreffende protocol al geratificeerd.