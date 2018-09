Macedonië beslist vandaag over naamsverandering in referendum

Macedoniërs mogen zich vandaag in een referendum uitspreken over de nieuwe naam van het Balkanland en over de wenselijkheid van toetreding tot de NAVO en de Europese Unie. Als de bevolking instemt gaat het land verder als Noord-Macedonië, zoals de regering in juni is overeengekomen met buurland Griekenland.