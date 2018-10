Macabere foto uit 1850: man poseert met nét overleden echtgenote Ties Cleven

05 oktober 2018

11u24

Bron: AD 7 'Een bruidsfoto des doods'. Met die woorden kondigt het 'Brabants Historisch Informatie Centrum' (BHIC) uit Nederland een foto uit het archief aan op haar website. Er is weinig aan gelogen: de foto uit 1850 is op zichzelf al vrij luguber, het verhaal erachter is bizar. De vrouw op de foto is namelijk overleden.

Op de foto staan architect Charles Weber, die kerken op tal van plaatsen in de Nederlandse provincie Brabant ontwierp, en zijn echtgenote Emily Stratford. Het plaatje heeft wat weg van een oude bruidsfoto, maar werd juist geschoten vier uur ná het overlijden van Emily. Pas op dat moment realiseerde Weber zich dat hij en zijn echtgenote nog nooit samen op de foto zijn gegaan. "Macaber maar waar'', zegt het BHIC over de liefdevolle wanhoopsdaad.



"Als je goed kijkt, zie je de touwtjes waarmee de armen van de overleden Emily in positie worden gehouden'', aldus Marilou Nillesen van het BHIC, dat gevestigd is in Den Bosch. Zelfs haar oogleden worden met stokjes opengehouden. Een akelig idee. "Maar voor de architect is het de enige mogelijkheid om op dat moment zijn vrouw op foto vast te leggen.''

Eén van de meest macabere foto's

Nillesen: "Het is ongetwijfeld één van de meest macabere foto’s uit onze omvangrijke collectie. De achtergrond van deze foto verklaart ook de peilloze blik van de jonge weduwnaar die zo kort na het overlijden van zijn echtgenote doet alsof hij poseert alsof hun geluk nog moet beginnen. In werkelijkheid blijft hij achter als alleenstaande vader van een éénjarig dochtertje.''

Charles Weber is geboren in Duitsland. Hij ontwierp kerken in alle hoeken van Brabant. De nog altijd prachtige koepelkerken van Raamsdonk, Uden, Geldrop en Lierop bijvoorbeeld, en de kerk van Cromvoirt, zijn van zijn hand.