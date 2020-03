Maatregelen niet strenger gemaakt omdat Belgen ze goed opvolgen – Extra controle op ‘hotspots’ – Recordaantal doden in VS IB - MVDB - HLA - TTR - HAA

27 maart 2020

02u51

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM NIEUWS, VRT 836 Met 69 nieuwe doden loopt de dodentol door het nieuwe coronavirus in ons land op tot 289. Het aantal ziekenhuisopnames (490) neemt toe, maar stijgt minder snel dan gisteren (536) . Wereldwijd zijn ruim 467.000 infecties gemeld, waarvan ruim 232.000 in Europa. De Verenigde Staten meldden de meeste besmettingen. Twee derden van het aantal doden wereldwijd vielen in Europa. De Belgische maatregelen in de strijd tegen Covid-19 worden niet verstrengd, maar wel met twee weken verlengd, tot en met 19 april . Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd op een persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.

Iets gemist? Lees hier de liveblog van donderdag 26 maart terug.

Lees ook: De gezichten achter de cijfers. 90-jarige Suzanne weigerde beademing: “Geef die maar aan de jongeren” (+)

Examens mogen, maar moeten niet: de onderwijsminister en experts verduidelijken hoe het verder moet met dit schooljaar (+)

“België is een voorbeeld”, zegt viroloog Ab Osterhaus, de Marc Van Ranst van onze noorderburen (+)