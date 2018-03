Maastrichtse gemeenteraad geeft groen licht voor tramverbinding met Hasselt IB

06 maart 2018

23u29

Bron: Belga 5 De gemeenteraad van Maastricht heeft deze avond definitief het licht op groen gezet voor de aanleg van een tramverbinding tussen Maastricht en Hasselt. De eerste tram zal in 2023 rijden, om dan in 2024 volledig in exploitatie te kunnen gaan.

Het nieuwe bestemmingsplan werd op 6 februari 2018 al door de Maastrichtse gemeenteraad in een inspreek- en raadsronde besproken. De raadsvergadering ging dinsdagavond over tot de definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan. Dat plan moet ervoor zorgen dat de circa 3,8 kilometer lange tramverbinding op Nederlands grondgebied juridisch en planologisch wordt vastgelegd.

"Duur prestigeproject"

De gemeenteraad vond jaren geleden al een meerderheid om de tramverbinding aan te leggen, dus het vernieuwde bestemmingsplan moest enkel nog vastgesteld worden. Hoewel er geen vragen of opmerkingen waren, leidde de kwestie toch tot een hevig debat. Daarin hekelde de oppositie vooral dat het om een bijzonder duur prestigeproject gaat.

Volgens het plan moet de eerste tram tussen Maastricht en Hasselt in 2023 rijden, om dan in 2024 volledig in exploitatie te kunnen gaan. De tramverbinding in Nederland zal vanaf de Belgisch-Nederlandse grens bij Lanaken tot aan het centrum van Maastricht lopen. Daarbij worden twee haltes aangelegd: een tussenhalte bij het Sphinxkwartier aan de Boschstraat en een eindhalte in de binnenstad bij Mosae Forum.