Maastrichtse coffeeshops torpederen experiment met staatswiet: “Een wangedrocht” Redactie

10 november 2018

13u54

Bron: AD.nl 1 Maastrichtse coffeeshops werken niet mee aan de landelijke proef met staatswiet. De shophouders zien in het experiment een ‘doelbewuste’ poging om ‘niets te bereiken’.

De gemeente Maastricht meldde zich voor zo'n proef aan. Maar in een brief aan burgemeester Annemarie Penn en de gemeenteraad noemen de Maastrichtse coffeeshophouders het experiment “een smakeloos compromis van het huidige kabinet”. “Een wangedrocht”, licht de Maastrichtse coffeeshophouder Marc Josemans toe.



“Dit is geen experiment, maar een doelbewuste manier van aanpak om iedere mogelijkheid tot succes in de kiem te kunnen smoren”, schrijft Josemans namens de Maastrichtse coffeeshops. “Mág er misschien niks bereikt worden?”

De illegaliteit injagen

Josemans denkt dat het experiment nog meer mensen de illegaliteit injaagt. “Er mag door de deelnemende coffeeshops geen buitenlandse hasj meer worden verkocht, alleen in Nederland geproduceerde producten. Ook word je beperkt tot hetzelfde aanbod dat iedereen heeft. Dit betekent dat we dan willens en wetens wederom een grote groep klanten aan het illegale (straat)circuit zullen moeten afstaan.”



De gemeente Maastricht reageert: “We kennen op dit moment de definitieve randvoorwaarden voor het experiment nog niet. We kunnen daarom geen inschatting maken over de gevolgen van het afhaken van de coffeeshophouders.”

Sinds 2012 hanteert Maastricht het zogeheten ingezetenecriterium, om buitenlandse drugstoeristen te weren. Alleen wie in Nederland woont, mag in coffeeshops nog cannabis kopen.

Zichtbare overlast afgenomen

Het Nederlandse dagblad De Limburger citeert een recent onderzoek van criminoloog Hans Nelen, dat uitwijst dat hierdoor in Maastricht de zichtbare overlast van drugsrunners en ‘verdwaalde’ buitenlandse kopers fors is gedaald. Tegelijk is de kennis over drugsproblematiek en drugsgerelateerde criminaliteit fors afgenomen.



“Veel klanten zijn niet meer teruggekeerd in de coffeeshops”, beaamt coffeeshophouder Josemans. “Door de terugloop van omzetten sinds 2012 kunnen wij berekenen dat wij nog slechts goed zijn voor 35 procent van de totale omzet. 65 procent moet bijgevolg illegaal verkocht worden. Dat was volgens een onderzoek van OWP Research in 2011 maar 14 procent.”



De coffeeshops in de Limburgse hoofdstad pleiten daarom voor legalisering van de wietteelt naar Amerikaans voorbeeld. “Als we naar de positieve resultaten van legalisering in landen als Uruguay, enkele Amerikaanse staten en Canada kijken, dan rest ons maar een zaak: legalisering. We hoeven hier het wiel niet meer uit te vinden als het daar reeds goed rolt: laten we een van die landen als rolmodel nemen en aan de slag gaan.”