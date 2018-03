Maar liefst 136 migranten gered uit bloedhete truck in Mexico kv

30 maart 2018

20u47

Bron: Reuters 18 Meer dan 100 migranten, waaronder tientallen minderjarigen, zijn vandaag in Mexico gered uit de bloedhete laadruimte van een vrachtwagen, waarin ze zaten opgesloten zonder eten of drinken. De truck was op weg naar de Verenigde Staten, zo deelden de autoriteiten vrijdag mee.

De truck met 136 migranten uit Honduras, Guatemala, El Salvador en Nicaragua aan boord werd onderschept in de staat Veracruz in het zuidoosten van Mexico. Ze zaten de voorbije 24 uur opeengepakt in de laadruimte waar de temperatuur opliep tot 38 graden, zo deelt het Instituut voor Migratie van Mexico mee.

De Mexicaanse politie trof de mensen aan nadat noodkreten werden gehoord uit de vrachtwagen die was achtergelaten langs een snelweg. Onder hen waren 49 minderjarigen. Dertien van hen reisden alleen: zij zullen een vluchtelingenstatus kunnen aanvragen in Mexico. De volwassenen en de begeleide minderjarigen zullen worden teruggestuurd naar hun thuisland.

Mensensmokkel

Jaarlijks ontvluchten tienduizenden inwoners uit Centraal-Amerika het geweld en de armoede in hun thuisland en proberen ze via Mexico de VS te bereiken. Daarvoor doen ze vaak beroep op mensensmokkelaars die hen in gevaarlijke omstandigheden de grens proberen over te brengen.

Dit jaar werden al meer dan 800 migranten uit Centraal-Amerika aangetroffen in de laadruimtes van vrachtwagens en schuilplaatsen in Mexico.

Geen alleenstaand incident

Vorige maand werden nog 103 mensen, waaronder 36 minderjarigen, gereid uit een verlaten truck in de staat Tamaulipas in Noord-Mexico, waar migranten vaak illegaal de grens met de VS proberen over te steken.

In juli 2017 stierven tien mensen nadat een truck met meer dan 100 Guatemalteekse en Mexicaanse migranten werd achtergelaten op een parkeerplaats in Texas.

