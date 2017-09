Maar drie procent van de Brazilianen steunt hun president

De Braziliaanse president Michel Temer, die tot over zijn oren in corruptieschandalen zit, kan nog rekenen op de steun van drie procent van de bevolking. Dat blijkt uit een gepubliceerde peiling van het instituut Ibope. In juli kon Temer, die nooit werd verkozen, nog rekenen op de volle vijf procent steun. Peilingen hebben doorgaans een foutenmarge van drie procent. Temer zweeft dus tussen zes en nul procent.