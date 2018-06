Maanwandelaar Buzz Aldrin klaagt eigen kinderen aan voor financieel misbruik Joeri Vlemings

Bron: The Telegraph 0 De 88-jarige Buzz Aldrin klaagt twee van zijn drie kinderen en zijn voormalige manager aan voor financieel misbruik van vertrouwen. Aldrin was op 20 juli 1969 de tweede man ooit die voet op de maan zette, ná zijn rivaal Neil Armstrong. De twee astronauten maakten deel uit van de bekende Apollo 11-missie.

Aldrin diende deze maand in Florida klacht in tegen twee van zijn kinderen, Andrew en Janice. Zij waren een week eerder zelf met een verzoekschrift afgekomen om hen wettelijk voogd te maken van hun vader. Ze beweerden dat hun vader aan geheugenverlies, wanen, paranoia en verwardheid leed. Volgens Andrew en Janice zou Buzz Aldrin zich ophouden met nieuwe vrienden die uit waren op zijn geld. Dat zou nu al "aan een alarmerend tempo" de deur uitgaan.

Het hof stelde experts aan om de mentale gezondheid van Buzz Aldrin te evalueren. In april had Aldrin zichzelf laten testen door James Spar, geriatrisch psychiater aan de UCLA. Zijn score bleek "superieur tot normaal" voor zijn leeftijd. Spar voegde er in een brief aan Aldrins advocaat toe dat de voormalige astronaut nog perfect in staat is zijn financiën zelf te beheren.

Zelf eist Buzz Aldrin dat zijn zoon Andrew de voogdij over een deel van zijn vaders vermogen verliest. Andrew zou het nalaten zijn vader in te lichten over financiële en zakelijke transacties. Zijn dochter Janice verwijt Buzz Aldrin dat zij niet handelt in zijn financiële belang en dat ze daarvoor samenspant. Zijn voormalige manager, Christina Korp, beschuldigt hij dan weer van fraude, uitbuiting van een bejaarde en onrechtmatige zelfverrijking. De klacht is verder nog gericht tegen een aantal vennootschappen en firma's, maar Aldrins oudste zoon, James, die ontspringt de dans.

Andrew en Janice Aldrin hebben in een reactie hun droefheid kenbaar gemaakt over de "ongegronde rechtszaak" en drukten hun liefde en respect voor hun vader uit.

Buzz Aldrin was vorige week nog te gast in het Witte Huis om Donald Trumps aankondiging van zijn 'ruimtemacht' bij te wonen.