Maanstenen voor 750.000 euro geveild in New York

ttr

29 november 2018

19u05

Bron: belga

0

De klaarblijkelijk enige maanstenen in privéhanden zijn bij een veiling in New York voor 855.000 dollar (zowat 750.000 euro) afgehamerd. Veilinghuis Sotheby's wou niet kwijt wie de kleinoden heeft verworven.