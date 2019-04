Maandenlang voelt ze zich ziek op haar werk. Dan ziet ze hoe haar collega iets in haar water gooit IB

Bron: Washington Post, New Zealand Herald 0 Maandenlang vermoedde Rong Yuan dat er iets mis was bij het ingenieursbedrijf waar ze werkte. Haar maaltijden hadden op het werk vaak een vreemde smaak en geur. Water dat ze even ergens onbewaakt had laten staan, smaakte en rook plots ook vreemd. Vaak kreeg ze acute gezondheidsproblemen op het moment dat ze iets at of dronk en meer dan eens moest ze wegens de ernst van de symptomen naar het ziekenhuis.

De politie in Berkeley, Californië gaat ervan uit dat de vrouw langzaam maar zeker vergiftigd werd door een collega, wiens motieven vooralsnog in het duister gehuld blijven. De 34-jarige David Xu werd afgelopen donderdag gearresteerd en is aangeklaagd voor het proberen te vermoorden van zijn collega Rong Yuan, met wie hij samenwerkte bij een klein ingenieursbedrijf in de Bay Area. De politie vermoedt dat hij over een periode van achttien maanden herhaaldelijk giftige metalen in haar eten en water deed, waardoor de vrouw ernstige gezondheidsschade werd toegebracht.

Camerabeelden

De pogingen van de ingenieur om zijn collega te vergiftigen begonnen rond oktober 2017. In de winter van dat jaar werden ook twee familieleden van Yuan ziek, nadat ze op verschillende momenten water dronken uit de waterfles die de vrouw van haar werk had meegenomen. Aangezien de vrouw na een tijd begon te vermoeden dat er iets serieus mis was, bekeek ze in februari en in maart de beelden van een bewakingscamera die in het kantoor hangt. Op twee verschillende momenten is te zien hoe Xu iets in haar waterfles doet. Stalen van het flessenwater op die dagen blijken na analyse “een giftige hoeveelheid cadmium” te bevatten, aldus de politie, die Yuan direct inschakelde na het zien van de beelden.

De politie liet vervolgens het bloed testen van Yuan en de twee familieleden die ziek werden nadat ze van haar water hadden gedronken. Alle drie bleken ze verhoogde cadmiumlevels te hebben. “Blootstelling aan grote hoeveelheden cadmium kan leiden tot orgaanvergiftiging, kanker en/of de dood”, aldus de politie.

Xu en Yuan werkten samen bij de Berkeley Engineering and Research Inc., waar Xu voor zijn arrestatie hoofdingenieur was. De man is getrouwd en heeft twee kinderen. Er hangt hem minstens een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Overeenkomsten met Duitse zaak

De zaak doet denken aan de zaak die Duitsland eerder dit jaar deed opschrikken. Daar werd Klaus O. in maart van dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf nadat hij zijn collega’s stelselmatig vergiftigde door gif te strooien op hun lunchpakketjes. De rechter omschreef het primitieve ‘kelderlabo’ dat de man had als “gevaarlijker dan alle chemische stoffen die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt.”

Twee collega’s van de man, een 27-jarige en een 67-jarige man, liepen chronische leverschade op door vergiftiging met lood en cadmium. Beide mannen lopen nu een hoger risico kanker te krijgen. Een 23-jarige stagiair belandde in een coma nadat hij kwik binnenkreeg en liep daardoor permanente hersenschade op.