Maandag nieuwe stemming in Senaat die einde kan maken aan 'shutdown'

LVA

21 januari 2018

02u30

Bron: Belga

In de Amerikaanse Senaat zal maandag opnieuw gestemd worden over een tijdelijke federale begroting die nodig is om een einde te maken aan de zogenaamde 'government shutdown'. Dat heeft de Republikeinse meerderheidsleider in het hogerhuis, Mitch McConnell, gisteravond lokale tijd gezegd.