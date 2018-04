Maandag bijzondere zitting OPCW in Den Haag over veronderstelde gifgasaanval

12 april 2018

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft haar uitvoerende raad bijeengeroepen voor een bijzondere zitting over de veronderstelde gifgasaanval in Syrië. De diplomaten uit 41 landen komen maandag bijeen in Den Haag, aldus de organisatie.