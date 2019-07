Maand na bootramp op Donau: 27ste lichaam uit water gehaald, nog 1 toerist vermist HAA

06 juli 2019

16u29

Bron: AFP 0 Een 27ste slachtoffer van de ramp met de Zuid-Koreaanse toeristenboot op de Donau in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is uit het water gehaald en geïdentificeerd. Het lichaam van de vrouw werd gisteren gelokaliseerd in een dorp op zo'n 50 kilometer ten zuiden van Boedapest, zegt de Hongaarse politie.

De ramp deed zich op 29 mei voor. Een toeristenboot met aan boord 33 Zuid-Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden zonk in amper zeven seconden nadat hij aangevaren was door een groter riviercruiseschip. Slechts zeven opvarenden overleefden de ramp. Ruim een maand later is opnieuw een slachtoffer teruggevonden. Eén Zuid-Koreaanse toerist is nog vermist. De politie zet haar zoekactie op de Donau verder.

