Maakt Italiaanse president van crisis gebruik om voor eerste keer ooit vrouw tot premier te benoemen? TT

08 mei 2018

18u13

Bron: The Guardian 0 In Italië wordt met spanning uitgekeken naar de naam van de nieuwe premier die president Sergio Mattarella morgen of donderdag zal voorstellen om een overgangskabinet te leiden tot aan nieuwe verkiezingen. Opvallend: bij de namen die circuleren zijn vooral vrouwen, wat een primeur zou zijn voor het Zuid-Europese land.

Nog nooit had Italië een vrouw aan het hoofd van de regering staan, en het land heeft nochtans al heel wat premiers versleten: 28 sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, om precies te zijn. Daar komt nu mogelijk verandering in.

Volgens sommige bronnen in de Italiaanse pers zou president Mattarella nadenken over een vrouwelijke premier, die aan het hoofd moet komen te staan van een overgangskabinet dat Italië ongeschonden door de crisis moet loodsen. Die tijdelijke regering zou dan de begroting moeten goedkeuren en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

"Kans om tradities omver te werpen"

"Een vrouw aan het hoofd van de regering aanstellen zou een echte kans zijn om een aantal tradities en conventies in de Italiaanse politiek omver te werpen", aldus Massimiliano Panarari, professor Politieke Wetenschappen aan de Guido Carli Universiteit in Rome aan The Guardian.

"Het zou een perfecte manier zijn om de publieke opinie aan te spreken. De meerderheid van de bevolking is een vrouw, maar dat uit zich niet in de vertegenwoordiging in het politieke systeem."

Vijf namen van vrouwen circuleren voor de zogenaamde 'neutrale regering van de president': Elisabetta Belloni, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken; Marta Cartabia, vicevoorzitter van het Grondwettelijk Hof; Lucrezia Reichlin, economiste; Anna Maria Tarantola, voormalig directeur van de Nationale Bank; Fabiola Gianotti, eerste directeur van het Europese Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN.

Wanneer verkiezingen?

Zekerheid over Mattarella's volgende stap om uit de crisis te geraken is er nog niet. De twee grootste partijen, de radicaalrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging, willen zo snel mogelijk naar nieuwe verkiezingen, als het kan al in juli. Mattarella voelt meer voor een stembusgang op het einde van het jaar.

Als er een nieuwe premier komt, moet die volgende week het vertrouwen krijgen van het parlement. Als zowel de Lega als de Vijfsterrenbeweging tegenstemmen, wordt het parlement automatisch ontbonden en komen er wellicht nieuwe verkiezingen op 22 juli, midden in de zomervakantie dus.

Ook dat zou een primeur zijn voor Italië. Het land organiseert verkiezingen altijd in de lente. Gevreesd wordt dat de opkomst erg laag zal zijn bij een stembusgang in de zomer.