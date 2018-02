Maak kennis met 'Opa Erasmus': 80, student geschiedenis en volgend semester in Verona te vinden FT

15 februari 2018

09u11

Bron: El Pais & La Repubblica 5 Je bent nooit te oud om te leren. Dat dacht ook Miguel Castillo, nu 80. De Spanjaard, gepensioneerd notaris, schreef zich drie jaar geleden in aan de universiteit. Meer nog: hij trekt komend semester naar het Italiaanse Verona... op Erasmus.

Op de faculteit Geschiedenis en Geografie, aan de universiteit in Valencia, is hij een beroemdheid. 'Opa Erasmus' noemt iedereen hem. Castillo voelt zich helemaal niet te oud wanneer hij met zijn aktetas in de gangen loopt en tussen de jongeren in een aula plaatsneemt. Hij wil net een bron van inspiratie zijn voor andere bejaarden. "Sluit je niet op thuis, stel jezelf open voor de wereld. Wij kunnen nog altijd heel veel geven aan de maatschappij en krijgen ook heel veel terug", zegt hij daarover in een interview met de Spaanse krant 'El Pais'.

De nu kwieke tachtiger kreeg vijf jaar geleden een hartstilstand en onderging een viervoudige bypass-operatie. Hij herstelde snel. "Ik zei tegen mezelf: doe iets. Ik wilde niet het leven leiden dat de meeste gepensioneerden leiden." En dus ging hij studeren. Meneer Castillo schreef zich drie jaar geleden in aan de universiteit van Valencia, om er geschiedenis te studeren. Hij hoopt zijn bachelordiploma te halen.

Daarvoor trekt hij - zoals het een voorbeeldige student betaamt - bijna dagelijks naar de les. Bijna, want zijn taak als grootvader eist ook veel van z'n tijd op, met zes kleinkinderen in de familie. Gelukkig kan hij notities uitwisselen met collega-studenten. En helpt ook hij anderen in nood.

Maria Callas

Dankzij een van zijn professoren liet de Spanjaard zich uiteindelijk overtuigen een Erasmusbeurs aan te vragen. Zijn dochters stonden aanvankelijk weigerachtig tegenover het plan, maar toen bleek dat hij geselecteerd werd, gaven ze hun fiat. Binnen vier dagen, op 19 februari al, vertrekt 'Opa Erasmus' naar de stad van de liefde, Verona. Niet zomaar, want 42 jaar geleden was hij er ook al op bezoek met zijn eerste vrouw om er Maria Callas, een van de beroemdste operazangeressen na de Tweede Wereldoorlog, bezig te horen.

De wilde Erasmusfeestjes laat Castillo wel aan zich voorbijgaan. "Een pyjamafeestje op mijn leeftijd, het zou toch wat raar zijn", lacht hij. Al zal hij wel ten volle genieten van dit unieke avontuur, "binnen de grenzen van mijn leeftijd". Ook zijn vrouw, gepensioneerd verpleegster, volgt haar man een semester lang. De twee verblijven eerst een weekje op hotel, maar betrekken daarna een appartementje.