Maak kennis met de familie Musk. En Elon is duidelijk niet de enige die bestemd is voor grootse dingen Koen Van De Sype

21 februari 2018

18u14

Bron: The New York Times, Rolling Stone, Forbes, The Guardian 0 Elon Musk (46) kennen we intussen allemaal: de man achter het elektrische automerk Tesla, die twee weken geleden zijn eigen Roadster de ruimte in schoot met een raket zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Maar hij is niet de enige die zich laat opmerken in zijn familie. Een overzicht.

Moeder Maye Musk (69)

Een bloedmooie vrouw mét brains: zo kan je de moeder van Elon Musk het beste omschrijven. Ze werd in 1948 geboren in Regina, Canada als deel van een tweeling en verhuisde toen ze 2 jaar was met haar ouders naar Pretoria in Zuid-Afrika. In 1952 stapten papa Joshua en mama Wyn Haldeman met hun kinderen in een vliegtuig met propellers en vlogen ze samen rond de wereld. Meer dan tien jaar lang trok het gezin ook elk jaar een maand op expeditie naar de Kalahariwoestijn, op zoek naar zijn beruchte Verloren Stad, zo vertelde ze zelf aan de New York Times. (lees hieronder verder)

Nadat ze het in 1969 tot in de finale had geschopt van Miss Zuid-Afrika, nam haar modellencarrière een hoge vlucht. Een jaar later huwde ze met Errol Musk, een ingenieur die ze op school had leren kennen. Ze kregen drie kinderen, maar het huwelijk strandde na 9 jaar. In 1989 keerde ze terug naar Canada. Ze behaalde in totaal twee masterdiploma’s in de voedingsleer en werkte onder meer ook als voedingsconsulent. Terwijl ze nog altijd modellenwerk deed. Ze figureerde in reclamespotjes – onder meer van Special K – en een video van zangeres Beyoncé: Haunted.

Vader Errol Musk (71)

Zijn wetenschapsknobbel heeft Elon Musk van zijn vader. Hij was het ook die zijn twee zonen opvoedde na de scheiding van zijn vrouw Maye, die zich over hun dochter ontfermde. In een interview met het tijdschrift Rolling Stone omschreef Musk zijn vader als een ingenieur met een extreem hoog IQ. Hij was ook piloot en zeiler en nam zijn kinderen vaak mee op reis. Elon had echter een slechte relatie met zijn vader, die hem naar eigen zeggen emotioneel misbruikte.

Broer Kimbal Musk (45)

De jongere broer van Elon liet zich opmerken als “sociaal ondernemer” en restaurateur. Zijn doel: alle Amerikanen toegang geven tot écht voedsel. Zo opende hij een reeks sociale restaurants. Hij was ook de medeoprichter van Big Green, dat al honderden openluchtklassen bouwde op scholen. De miljonair zit ook in de raad van bestuur van Tesla, SpaceX en de opkomende restaurantketen Chipotle Mexican Grill. Zijn vader omschreef hem in een interview met Forbes ooit als “feestbeest” in vergelijking met Elon.

Zus Tosca Musk (43)

De jongere zus van Elon Musk ging een heel andere richting uit. Ze studeerde film aan de University of British Columbia in Canada. Ze produceerde en regisseerde enkele films en lanceerde zichzelf in web-tv. Haar komische webserie Tiki Bar TV piekte in 2005 in de hitlijst van iTunes, met dank aan Steve Jobs. Vorig jaar haalde ze miljoenen op voor een nieuwe streamingdienst voor romantische films, Passionflix. En ze blijft ook verder films regisseren.