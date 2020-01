Maagdeneilanden willen beslag laten leggen op eilanden van Epstein ADN

15 januari 2020

21u51

Bron: ANP 0 De Amerikaanse Maagdeneilanden willen beslag laten leggen op eilanden van Jeffrey Epstein. De steenrijke Amerikaan, die zelfmoord pleegde terwijl hij in voorarrest zat, zou jarenlang jonge vrouwen hebben misbruikt op zijn privé-eiland in het Caribisch gebied.

Epstein liet in de loop der jaren honderden meisjes en jonge vrouwen naar privé-eiland Little Saint James brengen, zeggen de autoriteiten volgens The New York Times. Het ging onder meer om meisjes die soms 11 of 12 jaar oud waren. Epstein kon via een database zien wie beschikbaar was.

De multimiljonair zou uiteindelijk jarenlang straffeloos zijn gang zijn gegaan. In een geval zou een vijftienjarig meisje tevergeefs hebben geprobeerd om zwemmend te vluchten nadat ze was misbruikt door Epstein en anderen. Ook zou in 2018 nog zijn gezien dat de miljardair met jonge meisjes uit zijn privévliegtuig stapte.



De Maagdeneilanden willen nu onder meer dat Little Saint James en een ander privé-eiland verbeurd worden verklaard. Ook proberen ze via de rechter af te dwingen dat lege vennootschappen worden ontbonden die Epstein zou hebben gebruikt bij zijn illegale activiteiten.

In beslag genomen bezittingen zouden volgens de procureur-generaal van de eilandengroep gebruikt kunnen worden om slachtoffers te compenseren.