Lynne sterft in mysterieuze omstandigheden op Dominicaanse Republiek: “Waar zijn haar organen gebleven?” Sven Van Malderen

06 augustus 2019

14u06

Bron: Daily Mail 238 Peter Crouch is de wanhoop nabij. Zijn vrouw is -net op haar 54ste verjaardag- gestorven op de Dominicaanse Republiek. Een hersenvliesontsteking, zeiden de dokters eerst. Maar bij een tweede autopsie, deze keer in het Verenigd Koninkrijk, werd geen enkel spoor van meningitis teruggevonden. Erger nog: haar hart, maag en nog zes andere organen bleken niet meer in haar lichaam te zitten. “Ik heb niet eens de helft van mijn vrouw kunnen begraven”, stelt Crouch.

De Brit uit Loughton (Essex) heeft helse maanden achter de rug. Maar hij zal niet rusten vooraleer hij achterhaald heeft wat Lynne precies overkomen is.

De tragedie op het Caribisch eiland vond tijdens de kerstperiode plaats. Vijf maanden later kreeg Crouch plots te horen dat haar organen ‘teruggevonden’ waren. Een DNA-test moet nu uitmaken of de nier, lever, long en milt die per boot getransporteerd werden daadwerkelijk van haar zijn.

“Ze proberen me blaasjes wijs te maken”

Crouch gelooft er echter niet veel van. “Ik weet nu al dat ze mij blaasjes proberen wijs te maken. Eerst maandenlang niet weten waar die lichaamsdelen zijn en dan ze plots toch vinden? Hier klopt iets niet, ze zullen wel van iemand anders zijn.”

Lynne is in quarantaine gestorven, minder dan een week nadat ze ziek geworden was. Op 23 december had het koppel een avondje aan de bar doorgebracht. De volgende ochtend raakte ze haar bed nog amper uit. Toen ze wilde gaan lunchen, moest ze braken en is ze in elkaar gezakt.

“Ze weet niet meer wie ik ben”

“Het is allemaal zo snel gegaan”, treurt Crouch. “En dat terwijl ik me kiplekker voelde. Waarom is dit haar overkomen en niet mij?”

In aantekeningen die Crouch bijhield, blijkt hoe ernstig Lynne eraan toe was. “Ze weet niet meer wie ik ben en kan enkel nog helder licht zien. Haar hoofd zakt onderuit, ze moet constant braken en ze heeft last van diarree.”

“Er staan paarse puistjes op haar lichaam. Dokters zeggen dat ze er erg aan toe is. Ik blijf de hele nacht bij haar, ook al kan ze mij niet horen of zien. Ik hou haar hand vast en zo wachten we tot de ochtend komt.” Diezelfde dag nog zou Lynne om 17 uur sterven.

“Toen ik hoorde dat haar hart verdwenen was, stortte mijn wereld in. Als ik die tweede autopsie in het Verenigd Koninkrijk niet laten uitvoeren had, zou ik dat nooit geweten hebben. Duizenden ponden heb ik intussen al uitgegeven om de waarheid te achterhalen. Volgens mij zijn haar organen al lang verkocht op de zwarte markt”, besluit Crouch.

Meer over Peter Crouch

Lynne