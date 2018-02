Lydia (19) sterft op Valentijnsdag nadat haar laatste wens in vervulling is gegaan: trouwen met haar verloofde IB

19 februari 2018

07u11

Bron: news.com.au 2 De laatste wens van de 19-jarige Lydia Dominguez was om te trouwen met haar verloofde Joshua Ordonez. Vlak voor Valentijnsdag ging die wens in vervulling. Twee dagen later stierf ze.

Op haar 15e werd Lydia al gediagnosticeerd met nierkanker. De dokters leken de tumoren onder controle te hebben gekregen toen het meisje haar vriendje Joshua vorig jaar online leerde kennen.

De twee werden al snel smoorverliefd en toen afgelopen jaar in oktober bleek dat de kanker terug was en zich nu ook uitgezaaid had in haar longen en lever, was dat een zware tegenslag voor het jonge koppel. “Maar we wilden ons niet al te veel daarop focussen”, zegt Joshua. “We wilden ons concentreren op hoe we elkaar gelukkig konden maken in de dagen die ons samen nog restten.”

Huwelijksaanzoek

Joshua wist dat hij zijn vriendin niet gelukkiger kon maken dan met een huwelijksaanzoek, dat het meisje dan ook in tranen accepteerde. Twee dagen voor Valentijn vond de ceremonie plaats in het El Paso kinderziekenhuis waar Lydia was opgenomen. Lydia droeg een witte jurk met rode bloemen tijdens de ceremonie, die werd voltrokken door pastoor Robert Warmath.

Twee dagen later, op Valentijnsdag stierf Lydia in de vroege ochtend in de armen van haar echtgenoot, omringd door familieleden.