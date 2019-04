Ly Tong (74) overleden: ‘Vietnamese James Bond’ kaapte Airbus om 50.000 pamfletten te droppen jv

07 april 2019

09u56

Ly Tong, een voormalige legerpiloot die bekend stond als de "Vietnamese James Bond", is vrijdag overleden in de Californische stad San Diego. Hij was 74 jaar. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Tong raakte in 1992 bekend toen hij een Airbus kaapte om 50.000 pamfletten tegen het communistische regime te droppen boven Vietnam.

De kaping van de Airbus A310 gebeurde met behulp van een plastic mes en een kleerhanger, en met de bewering dat hij een bom had, zo schrijft het Aviation Safety Network. Hij liet zich naar de cockpit brengen en beval de piloot, die opgestegen was in Bangkok, om boven Ho Chi Minhstad (toen Saigon) te vliegen. Daar liet hij tienduizenden pamfletten door een raampje naar beneden dwarrelen. De pamfletten riepen de bevolking op om in opstand te komen tegen de communistische regering.

Ly Tong sprong nadien met een parachute uit het vliegtuig, maar kon twee uur later gearresteerd worden. Hij kreeg 20 jaar cel, maar kon na 6 jaar terugkeren naar de Verenigde Staten, waar hij al sinds 1984 woonde. Hij was naar de VS getrokken na het einde van de Vietnamoorlog, die hij beleefde als piloot van de Zuid-Vietnamese luchtmacht.

De Vietnamees deed in 2000 zijn stunt nog eens over, toen hij onder het mom van vlieglessen vanuit een eenmotorig vliegtuigje opnieuw duizenden pamfletten uitstrooide boven Ho Chi Minhstad. Hij vloog voor nog eens zes jaar de gevangenis in. Eerder in 2000 was hij ook al eens van Florida naar Cuba gevlogen met pamfletten die de burgers opriepen om te revolteren tegen het regime van Fidel Castro.

Volgens zijn familie overleed Tong aan longkanker. Hij was op 21 maart in een coma beland, waarna tientallen mensen afzakten naar het ziekenhuis in San Diego waar hij verbleef. Voor vele Vietnamezen is hij een held.