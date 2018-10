Luxueus golfresort is paradijs voor gasten maar niet voor personeel. En dat wil niet langer zwijgen over ongewenste intimiteiten KVDS

16 oktober 2018

16u34

Bron: The Guardian 4 Kamers met een adembenemend uitzicht op de Stille Oceaan, een luxueuze spa, een golfbaan, een restaurant waar je kan genieten van haute cuisine en zelfs de mogelijkheid om aan valkenjacht te doen: gasten van het Terranea Resort in Ranchos Palos Verdes even buiten Los Angeles komen niets te kort. Maar voor het personeel blijkt het leven minder idyllisch. En dat doet nu een boekje open.

De vrouw die het vuur aan de lont stak, was afwasser en assistent van de chef Sandra Pezqueda. Zij diende in de zomer van vorig jaar een klacht in wegens ongewenste intimiteiten en aanranding tegen het resort en het uitzendkantoor dat haar de job aan de hand had gedaan. Vorige maand volgde een nieuwe klacht van werkneemster Jasmin Sanchez en nu heeft ook eengroep voormalige werkneemsters aan de Britse krant The Guardian onthuld wat hen overkwam.

Ontslagen

De klacht van Pezqueda was al niet min. Ze getuigde hoe ze verscheidene keren het slachtoffer was van seksuele intimidatie en aanranding door haar chef. Toen ze hem afwees, zette hij haar dat betaald door haar werkschema helemaal om te gooien en haar minder uren te geven, zodat ze niet meer rondkwam. Ze ging erover klagen bij de directie, maar kreeg alleen plots commentaar op haar werk. Iets wat ze nooit eerder had gehad. En ze werd ontslagen.





Pezqueda werd tijdens het proces een van de gezichten van de #MeToo-beweging. Ze werd samen met een aantal andere vrouwen die de stilte hadden doorbroken tot ‘Persoon van het jaar 2017’ gekozen door het Amerikaanse magazine Time. In mei kreeg ze 215.000 euro als onderdeel van een minnelijke schikking. Het Terranea Resort werd echter vrijgesproken van schuld.

Afgelopen maand blijkt nu een nieuwe rechtszaak aangespannen te zijn. Deze keer wordt Stephen Harrington - de man die het interne onderzoek naar de klacht van Pezqueda leidde - beschuldigd van het lastigvallen van werkneemster Jasmin Sanchez. Hij zou haar in augustus 2016 berichtjes gestuurd hebben waarin hij in expliciete bewoording zei dat hij haar via de beveiligingscamera’s bespiedde, terwijl ze aan het werk was, dat hij “hard werd” van haar en dat hij zichzelf zou bevredigen “in het toilet aan de balzaal”. Toen de vrouw de berichten liet zien aan de personeelsdienst, zou ze wandelen gestuurd zijn. Enkele dagen later zou Harrington haar in het nauw gedreven hebben in een kamer en haar aangerand hebben, omdat ze over hem was gaan klagen. “Ik kreeg er angstaanvallen van. Ik kon me er niet meer toe brengen daar nog te werken. En ik nam ontslag”, getuigt ze.

Terranea verklaarde intussen dat het om zeer ernstige beschuldigingen gaat, die niet stroken met de cultuur en de waarden die het hotel wil uitdragen. En dat Harrington in november 2016 ontslag nam. Verder wil het resort niets over de zaak kwijt. (lees hieronder verder)

Ook een vrouw die nu nog altijd in het hotel werkt, deed haar verhaal aan The Guardian. Sharon Merino is sinds april vorig jaar barista in een café van het resort en werd al snel lastiggevallen door een onderhoudswerker. De vijftiger gaf haar voortdurend ongepaste opmerkingen over haar uiterlijk. Op zeker moment durfde ze zelfs niet meer achter de bar vandaan te komen.

Ze diende eind vorig jaar een klacht in bij de personeelsdienst, maar kreeg als antwoord dat ze misschien niet duidelijk genoeg tegen de man had gezegd dat ze er niet mee gediend was. Aanvankelijk mocht de man niet meer in haar buurt komen, maar na enkele maanden lapte hij dat verbod aan zijn laars. Ze wordt vandaag nog altijd door de man lastiggevallen op het werk.

“Grapje”

Wie ook iets over de zaak kwijt wil, is een voormalig personeelslid. Zo vertelde Monica Sanchez – die samen met Pezqueda de vaat deed – dat ze in 2014 ook lastiggevallen werd door haar chef. “Hij stelde me voor om seks te hebben. Als ik erin meeging, zou ik een betere positie krijgen”, vertelt ze aan The Guardian. “Ik wees hem af, maar twee maanden later greep hij me bij mijn middel. Toen ik ging klagen bij zijn manager, kreeg ik te horen dat ik er geen aandacht aan moest schenken. Dat het een grapje was.”

Ze wilde ontslag nemen, maar kon dat niet omdat ze het werk nodig had. Haar chef deed haar daarna avondshifts werken in plaats van ochtendshifts om het haar betaald te zetten. Hij bood haar aan om dat ongedaan te maken als ze toch op zijn avances in zou gaan. “Het was de hel om daar te werken”, vertelt ze. “Ik was constant bang en vreesde de vernederingen.” (lees hieronder verder)

In 2016 nam ze toch ontslag, maar de chef en een vriend van hem bleven haar telefonisch lastigvallen met seksuele voorstellen en bedreigingen. Ze kon niet anders dan haar nummer te veranderen en haar Facebookprofiel af te sluiten.

Het waren niet alleen chefs die het de personeelsleden moeilijk maakten. Zeker 3 voormalige kamermeisjes dienden ook een klacht in over hoe ze door gasten seksueel lastiggevallen waren, maar ook die klachten vielen bij het management in dovemansoren of werden weggelachen.

Geslachtsdelen

“Ik ben het zo vaak tegengekomen: gasten die hun geslachtsdelen toonden. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Omdat we ons werk alleen doen, lopen we extra veel gevaar. Het management kon het niets schelen”, zucht kamermeisje Rosa Marina Moreno Garcia. Zij werkte in het resort sinds 2009 en werd in 2017 ontslagen, omdat ze “te lange pauzes” nam. Net als Pezqueda. (lees hieronder verder)

Terranea ontkent die aantijgingen. Volgens het resort kwamen er nooit dergelijke klachten binnen. “We hebben een nultolerantie tegenover elke vorm van ongewenst gedrag”, klinkt het nog.

De verhalen hebben in elk geval iets losgemaakt. Er gaat in de gemeente een steeds luidere vraag op om een paniekknop voor kamerpersoneel te voorzien, zodat het alarm kan slaan indien nodig. De gemeenteraad van Ranchos Palos Verde heeft het punt echter verdaagd naar volgend jaar. Een van de grootste critici: Terri Hack, sinds de opening in 2009 de grote baas van… het Terranea Resort.

Paniekknop

Intussen is er echter ook al een vraag naar een paniekknop in Long Beach en Oakland. De stad Chicago keurde vorig jaar al een verordening goed die hotelpersoneel beter moet beschermen.