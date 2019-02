Luxemburgse premier confronteert Arabische leiders: “In uw landen zou ik de doodstraf krijgen” TT

28 februari 2019

14u47

Bron: Belga, The Guardian 0 Xavier Bettel, de premier van Luxemburg en openlijk homoseksueel, heeft op een Europees-Arabische top in Egypte de leiders van een aantal staten op een persoonlijke manier geconfronteerd met het gebrek aan de mensenrechten in hun land. “In veel van uw landen zou ik de doodstraf kunnen krijgen”, zei Bettel nadat hij vermeldde dat hij met een man is getrouwd.

Volgens een Duitse journalist die in de zaal aanwezig was in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, volgde er op Bettels uitspraak een “ijzige stilte”.

Bettel tweette het bericht van de journalist met de commentaar dat zwijgen voor hem geen optie was. Op homoseksualiteit staat de doodstraf in Saudi-Arabië, Jemen en Soedan. Ook in Algerije, Marokko, Oman, Tunesië, Syrië, Koeweit en een aantal van de Verenigde Arabische Emiraten is homoseksualiteit strafbaar. In Egypte zelf staat homoseksualiteit niet in de strafwet, maar volgens Human Rights Watch is samenzijn met een partner van hetzelfde geslacht er toch geen evidentie en wordt er wel degelijk vervolgd.

Xavier Bettel is sinds 2013 premier van Luxemburg. In 2015 trouwde hij met zijn vriend Gauthier Destenay en werd zo de eerste Europese regeringsleider die in het huwelijk trad met iemand van hetzelfde geslacht.

Nichts sagen war für mich keine Option.XB https://t.co/g19bc88V1H Xavier Bettel(@ Xavier_Bettel) link

Mensenrechten

De top tussen de Europese Unie en de Arabische Liga vond zondag en maandag plaats in Egypte. Het was de allereerste top tussen beide blokken ooit. Op het programma stonden verschillende thema's, waaronder ook het heikele punt van de mensenrechten. Maar een gemeenschappelijke verklaring daarover vinden, was niet zo evident. Europees president Donald Tusk drong aan op de belofte dat “alle aspecten van de mensenrechten gerespecteerd” moesten worden. Maar de EU kon niet verhinderen dat een verwijzing naar het recht op vrijheid van meningsuiting afgezwakt werd.

De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi wees kritiek op de mensenrechten in zijn land van de hand. “Wij hebben elk een andere cultuur. Onze prioriteit is het behoud van onze landen en voorkomen dat ze in elkaar storten, zoals je in veel omringende landen ziet.”

Toen al-Sisi voor zijn uitspraak opmerkelijk hard applaus voor kreeg van de aanwezige Arabische journalisten, kon Tusk een sarcastische opmerking niet onderdrukken. “Fantastisch hoe enthousiast uw media zijn. Ik krijg in Europa nooit zo’n reactie. Proficiat”, aldus de Pool die tijdens het communisme nog in de gevangenis zat voor zijn mening.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verdedigde de top. “Als ik enkel met perfecte democraten zou mogen spreken, zou mijn week al op dinsdag gedaan zijn.”

De volgende top tussen de EU en de Arabische Liga vindt in 2022 plaats in Brussel.