Luxemburgse ex-geldschieter van wielerploeg Leopard Trek verdacht van witwassen FVI

06 juni 2019

17u21

Bron: Belga 0 De Luxemburgse zakenman Flavio Becca, die in juli 2018 voetbalploeg Excelsior Virton heeft overgenomen en die ook geldschieter was van de vroegere wielerploeg Leopard Trek, moet binnenkort voor de justitie van zijn land verschijnen. Hij moet zich verantwoorden voor misbruik van bedrijfsactiva en witwaspraktijken.

Zelf wijst hij die misdrijven "formeel" van de hand, zo heeft zijn woordvoerder vandaag aan Belga gezegd. In tegenstelling tot wat sommige media melden, is de wielermecenas niet doorverwezen voor corruptie.

Becca is één van de meest gefortuneerde mensen in Luxemburg. Hij moet wel degelijk voor de correctionele rechtbank verschijnen. Een poging om verbreking te verkrijgen is onontvankelijk bevonden.

Maar dat was volgens zijn advocaat omdat het Hof van Cassatie vond dat een verzoek tot cassatie enkel kon na een effectieve veroordeling. In dit geval is zelfs de datum van het proces nog niet vastgelegd, laat staan dat er uitspraak is.