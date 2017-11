Luxemburg wil twee jaar lang geneesmiddelen met cannabis testen SVM

19u14

Luxemburg wil voor voorlopig twee jaar het gebruik van geneesmiddelen met werkzame stoffen van cannabis testen. Tegen het eind van het jaar zal de wet op dat vlak gewijzigd worden, aldus minister van Gezondheid Lydia Mutsch.

De nieuwe wet moet vooral de behandeling van patiënten met chronische en pijnlijke ziektes mogelijk maken die met conventionele middelen niet te helpen zijn. Het voorschrijven van medicamenten met Tetrahydrocannabinol (THC) en Cannabidiol (CBD) -belangrijke werkzame stoffen van het verdovende middel cannabis- zal naar verluidt onder strenger medisch toezicht gebeuren.

De regering van het Groothertogdom had eind oktober in principe beslist om cannabis voor medisch gebruik toe te laten. Doel van de proefperiode is volgens Mutsch om meer over de toepassingen en werkingen van medicinale cannabis te weten te komen. De geplande wetgeving moet ervoor zorgen dat cannabis in gestandaardiseerde kwaliteit gebruikt kan worden.

België hinkt in deze materie achterop en ondergaat nogal onbewogen de wereldwijde aanpassing. Medicinale cannabis is sinds maart vorig jaar te koop, maar enkel via de ziekenhuisapotheek. Eigen kweek is verboden.